Максим Золотаренко DesignSitesDesignSites
Visual Basic
Pascal, Delphi
HTML
Max Script
Flash Action Script 2.0
Разбор чужих исходников; перенос программ на другой язык; освоение любого синтаксиса любого языка.
При разработке проекта язык программирования особого значения не имеет (кроме как для качества самой программы).
Графика
Трехмерная:
3D дизайн и анимация: 3Ds Max. Также: Zbrush, LightWave, Maya.
Render программы: Vray (профессионально: настройка параметров качества, оптимизация по скорости), Mental Ray, Scanline Renderer.
Подробно:
детализированное моделирование;
оптимизация полигональной сетки;
знание и понимание взаимосвязей настроек рендер-программ;
оптимизация времени визуализаций;
понимание физических и композиционных принципов освещения и связанных с ними соотношений диффузного и прямого света;
знание оптических свойств материалов и поверхностей;
умение синтезировать принципиально новые материалы.
Max script.
Дополнительно: интерактивное 3D в Интернет (моделирование, дизайн, программирование)
Видео:
Композиция видео и видеомонтаж.
Программы: Adobe After Effects, Adobe Premiere
Растровая:
Adobe Photoshop (профессионально)
Фотомонтаж, цветокоррекция (CMYK, RGB, LAB), Fake-модели, текстурирование, дизайн литературы. Знание форматов сжатия изображений.
Векторная:
Adobe Illustrator (Corel Draw)
Иллюстрации для литературы, Web; логотипы; дизайн (флаеры, постеры, буклеты, визитки)
Adobe InDesign
Определенный опыт в верстке литературы
AutoCAD
Чертежи
Допечатная подготовка
Опыт в создании макетов для печати офсетной и цифровой
Дополнительно:
• Английский язык: чтение литературы специализированной (в частности технической, графика, программирование), художественной.
• Японский язык: определенные знания в разговорной речи, начальные – в письменности
• Скорость слепого набора – около 250 зн/мин.
• Установка и подробная настройка программ
• Создание и расчет электронных таблиц Excel.
• Macromedia (Adobe) Flash
• Определенный опыт в сборке компьютерных комплектующих.
Личные данные:
• Художественные способности
• Способность мыслить нестандартно
• Способность разобраться во всем при наличии минимума информации и времени
• Общая быстрая обучаемость
Опыт работы (кратко).
Частные заказы: от 2005 года и до сих пор.
Коммерческое программирование: 5 лет.
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