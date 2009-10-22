Visual Basic

Pascal, Delphi

HTML

Max Script

Flash Action Script 2.0

Разбор чужих исходников; перенос программ на другой язык; освоение любого синтаксиса любого языка.

При разработке проекта язык программирования особого значения не имеет (кроме как для качества самой программы).

Графика

Трехмерная:

3D дизайн и анимация: 3Ds Max. Также: Zbrush, LightWave, Maya.

Render программы: Vray (профессионально: настройка параметров качества, оптимизация по скорости), Mental Ray, Scanline Renderer.

Подробно:

детализированное моделирование;

оптимизация полигональной сетки;

знание и понимание взаимосвязей настроек рендер-программ;

оптимизация времени визуализаций;

понимание физических и композиционных принципов освещения и связанных с ними соотношений диффузного и прямого света;

знание оптических свойств материалов и поверхностей;

умение синтезировать принципиально новые материалы.

Max script.

Дополнительно: интерактивное 3D в Интернет (моделирование, дизайн, программирование)

Видео:

Композиция видео и видеомонтаж.

Программы: Adobe After Effects, Adobe Premiere

Растровая:

Adobe Photoshop (профессионально)

Фотомонтаж, цветокоррекция (CMYK, RGB, LAB), Fake-модели, текстурирование, дизайн литературы. Знание форматов сжатия изображений.

Векторная:

Adobe Illustrator (Corel Draw)

Иллюстрации для литературы, Web; логотипы; дизайн (флаеры, постеры, буклеты, визитки)

Adobe InDesign

Определенный опыт в верстке литературы

AutoCAD

Чертежи

Допечатная подготовка

Опыт в создании макетов для печати офсетной и цифровой

Дополнительно:

• Английский язык: чтение литературы специализированной (в частности технической, графика, программирование), художественной.

• Японский язык: определенные знания в разговорной речи, начальные – в письменности

• Скорость слепого набора – около 250 зн/мин.

• Установка и подробная настройка программ

• Создание и расчет электронных таблиц Excel.

• Macromedia (Adobe) Flash

• Определенный опыт в сборке компьютерных комплектующих.

Личные данные:

• Художественные способности

• Способность мыслить нестандартно

• Способность разобраться во всем при наличии минимума информации и времени

• Общая быстрая обучаемость

Опыт работы (кратко).

Частные заказы: от 2005 года и до сих пор.

Коммерческое программирование: 5 лет.