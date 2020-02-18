DesignStore
Привет, я - Михаил.
С удовольствием готов помочь Вам:
- дизайн наружной и внутренней рекламы;
- полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы...);
- создание логотипов, фирменного стиля
Работаю с графическими программами:
Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop
Опыт работы в дизайне - 1 год
Опыт работы во фрилансе - новичек, работал на офисе в Крыму
Если Заказчик исчезает, исходные файлы не хранятся, предупреждайте заранее. Просьба сотрудничать в оговоренные сроки.
Kонтакты: телеграмм https://t.me/designstor mail: [email protected]
C ув. Михаил! Всем хорошего дня!
Навыки и умения
- Баннеры
- Векторная графика
- Дизайн визиток
- Иконки и пиксельная графика
- Иллюстрации и рисунки
- Логотипы
- Наружная реклама
- Обработка фото
- Оформление страниц в социальных сетях
- Полиграфический дизайн
- Фирменный стиль
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