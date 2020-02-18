DesignStore

Михаил DesignStore

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
DesignStore

Привет, я - Михаил.

С удовольствием готов помочь Вам:

  • дизайн наружной и внутренней рекламы;
  • полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы...);
  • создание логотипов, фирменного стиля
Образование: художественная школа 9 лет, Инженер-строитель, ПГС КФУ им.Вернадского

     Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop

     Опыт работы в дизайне - 1 год

Опыт работы во фрилансе - новичек, работал на офисе в Крыму

Если Заказчик исчезает, исходные файлы не хранятся, предупреждайте заранее. Просьба сотрудничать в оговоренные сроки.

Kонтакты:  телеграмм  https://t.me/designstor                                                        mail: [email protected]

                     

C ув. Михаил! Всем хорошего дня!

Навыки и умения

  • Баннеры
  • Векторная графика
  • Дизайн визиток
  • Иконки и пиксельная графика
  • Иллюстрации и рисунки
  • Логотипы
  • Наружная реклама
  • Обработка фото
  • Оформление страниц в социальных сетях
  • Полиграфический дизайн
  • Фирменный стиль
CorelDRAWIllustratorPhotoshop