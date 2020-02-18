DesignStore

Привет, я - Михаил.

С удовольствием готов помочь Вам:

дизайн наружной и внутренней рекламы;

полиграфия (визитки, флаера, бланки, этикетки, меню, журналы...);

создание логотипов, фирменного стиля

художественная школа 9 лет, Инженер-строитель, ПГС КФУ им.Вернадского

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, CorelDraw, Adobe Photoshop

Опыт работы в дизайне - 1 год

Опыт работы во фрилансе - новичек, работал на офисе в Крыму

Если Заказчик исчезает, исходные файлы не хранятся, предупреждайте заранее. Просьба сотрудничать в оговоренные сроки.

Kонтакты: телеграмм https://t.me/designstor mail: [email protected]

C ув. Михаил! Всем хорошего дня!

Навыки и умения