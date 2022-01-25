DesignUkraine22

Ирина Височанська DesignUkraine22

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Креативность,чувство цвета и стиля,творческий подход.

Аккуратно,исполнительность,внимание к деталям.

Навыки взаимодействия с заказчиками.

Разработка фирменного стиля,логотипа.

Дизайн печатной продукции различных типов.

Портфолио