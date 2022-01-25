Креативность,чувство цвета и стиля,творческий подход.
Аккуратно,исполнительность,внимание к деталям.
Навыки взаимодействия с заказчиками.
Разработка фирменного стиля,логотипа.
Дизайн печатной продукции различных типов.
Портфолио
- Оброблення фото у Photoshop10 просмотров
- Design6 просмотров
- Оброблення фото у Photoshop12 просмотров
- Design11 просмотров
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- Створення веб сайтів10 просмотров
- Creating a design for any site10 просмотров
- Створення реклами15 просмотров
- Створення дизайну під любу тематику8 просмотров
- Створення веб сайтів5 просмотров
- Creating a design for any site7 просмотров