ЛОГОТИПЫ | ИЛЛЮСТРАЦИИ | ПОЛИГРАФИЯ
Здравствуйте.
Меня зовут Светлана, я профессиональный графический дизайнер.
Разработаю красивый и функциональный дизайн для вас и вашего бизнеса.
Мои навыки:
— дизнес иллюстрация и технические рисунки,
— разработка дизайна логотипов,
— дизайн упаковки,
— полиграфия ( визитки, буклеты, листовки, и др.),
— дизайн постов в социальные сети, и карточки товара на маркет плэйсы.
Если у вас есть проект не указанный выше пишите обсудим лично.
Цена дизайна рассчитывается индивидуально. Работаю по предоплате.
Возможно заключение договора с самозанятым. +79087301053
Буду рада сделать дизайн для Вас!
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Портфолио
- Ноготки с персонажем9 просмотров