ЛОГОТИПЫ | ИЛЛЮСТРАЦИИ | ПОЛИГРАФИЯ

Здравствуйте.

Меня зовут Светлана, я профессиональный графический дизайнер.

Разработаю красивый и функциональный дизайн для вас и вашего бизнеса.

Мои навыки:

— дизнес иллюстрация и технические рисунки,

— разработка дизайна логотипов,

— дизайн упаковки,

— полиграфия ( визитки, буклеты, листовки, и др.),

— дизайн постов в социальные сети, и карточки товара на маркет плэйсы.

Если у вас есть проект не указанный выше пишите обсудим лично.

Цена дизайна рассчитывается индивидуально. Работаю по предоплате.

Возможно заключение договора с самозанятым. +79087301053

Буду рада сделать дизайн для Вас!