Design_zdes

Веб-дизайн здесь | Останин Никита

Привет! Устал от нецепляющего, неприметного дизайна? От плохих, невыгодных для тебя предложений?

Меня зовут Никита, я веб-дизайнер!

Специализируюсь на разработке дизайна лендингов. А также могу предложить:

🔥 Редизайн имеющегося сайта

🔥 Аудит сайта

🔥 Дизайн презентаций, визиток, баннеров

🔥 Оформление соц. сетей

К работе подхожу основательно: от анализа ниши, до ТЗ для верстальщика. Если нет верстальщика – не проблема, предлагаю разработку сайта под ключ, избавлю от лишнего стресса)

Работая со мной, ты получаешь:

– Бесплатные и оперативные доработки в дизайне.

– Необходимые исходники в PSD- и Figma формате.

– Качественно сделанную работу в сжатые сроки (Нужно сегодня? Сделаю вчера!).

– Связь со мной 24\7.

– 2 бесплатных креатива к лендингу или бесплатный первый экран.

– Готовность на долгосрочное сотрудничество.

Портфолио на Behance: https://www.behance.net/nikitaosta

Готов бесплатно провести аудит Вашего сайта. Если сайта еще нет, обращайтесь за бесплатной

консультацией! =)