Design_zdes

Привет! Устал от нецепляющего, неприметного дизайна? От плохих, невыгодных для тебя предложений?
Меня зовут Никита, я веб-дизайнер!
Специализируюсь на разработке дизайна лендингов. А также могу предложить:
🔥 Редизайн имеющегося сайта
🔥 Аудит сайта
🔥 Дизайн презентаций, визиток, баннеров
🔥 Оформление соц. сетей
К работе подхожу основательно: от анализа ниши, до ТЗ для верстальщика. Если нет верстальщика – не проблема, предлагаю разработку сайта под ключ, избавлю от лишнего стресса)
Работая со мной, ты получаешь:
– Бесплатные и оперативные доработки в дизайне.
– Необходимые исходники в PSD- и Figma формате.
– Качественно сделанную работу в сжатые сроки (Нужно сегодня? Сделаю вчера!).
– Связь со мной 24\7.
– 2 бесплатных креатива к лендингу или бесплатный первый экран.
– Готовность на долгосрочное сотрудничество.
Портфолио на Behance: https://www.behance.net/nikitaosta
Готов бесплатно провести аудит Вашего сайта. Если сайта еще нет, обращайтесь за бесплатной
консультацией! =)