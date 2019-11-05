Designatiev

Юрий Designatiev

 
35 летУкраина/Киев
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайтов, Landing page. Адаптивный дизайн. Дизайн баннеров.

Создание баннеров, дизайн сайтов, контент, дизайн полиграфической продукции

Портфолио https://www.behance.net/yigantjev0f77

Дизайн Landing page - от 100$

Дизайн Главной - от 100$, дизайн внутренних страниц 10$-30$ за шт. 

Баннеры - JPEG от 15, gif от 25$.

Дизайн лендингаДизайн сайтаБаннер для сайта
Портфолио
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