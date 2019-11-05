Дизайн сайтов, Landing page. Адаптивный дизайн. Дизайн баннеров.
Создание баннеров, дизайн сайтов, контент, дизайн полиграфической продукции
Портфолио https://www.behance.net/yigantjev0f77
Дизайн Landing page - от 100$
Дизайн Главной - от 100$, дизайн внутренних страниц 10$-30$ за шт.
Баннеры - JPEG от 15, gif от 25$.
Портфолио
- Сайт препарата Тестостам165 просмотров
- Макет адаптивного лендинга для компании Пропсор114 просмотров
- Кмс Баннера-2128 просмотров
- Кмс Баннера-8131 просмотр
- Дизайн сайта для Торгового дома Фортуна114 просмотров
- Кмс Баннера-7100 просмотров
- Кмс Баннера-6107 просмотров
- Кмс Баннера-587 просмотров
- Кмс Баннера-4105 просмотров
- Кмс Баннера-390 просмотров
- Кмс Баннера-1133 просмотра
- Banner для KDG117 просмотров