Designature

О себе. Опыт работы верстальщиком 10 лет. В настоящее время фрилансер. Проживаю в Москве.

Владею профильными программами верстки и дизайна пакета Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign версий CS5 и ранние версии), Corel Draw. Неуглубленное владение QuarkXPress, PageMaker.

Дополнительные навыки. Цветокоррекция, ретушь, реставрация фото. Prepress. Знание английского языка. Соавтор внутрикорпоративных правил верстки «Библия стилей» ИД «Комсомольская правда».

Владение безмакетной версткой. Опыт удаленной верстки в том числе (многостраничных изданий) и работы с корпоративными клиентами. Опыт верстки глянцевых журналов, каталогов, буклетов, газет, календаре, фотобуков, изготовления POS-материалов и т.д.. Опыт замещения редактора и ответственного секретаря редакции. В верстке сторонник инфотеймента и обыгрывания материала на полосе.

Нейминг – генерация слоганов, наименований, заголовков, надверсточное оформление публикации. Активный участник нейминг-ресурсов Clever Creative Group и E-generator. Активное участие в «мозговых штурмах» редакции. Опыт написания статей, сценариев аудиороликов.

Личные качества. Приверженность самодисциплине. Требовательность к себе и другим участникам производственного процесса, ответственное отношение к делу, пунктуальность, коммуникабельность, стремление к самообразованию, получению новых навыков.

Ознакомиться с некоторыми моими работами можно в портфолио:

http://www.rutalant.ru/node/50119?destination=user%2F18619

или по этой ссылке:

http://www.portfolios.ru/Teasesigner#10916

e-mail: [email protected]