Молодий , креативний дизайнер з великими амбіціями

Мене звати Семків Руслан , молодий дизайнер,студент закінчив Галицький коедж ім.В.Чорновола в м.Тернопіль по спеціальності дизай інтерєру,поліграфічний дизайн. На даний момент активно займаюсь розробкою логотипів,візиток, плакатів та ін. Маю великі плани на майбутнє ,зацікавлений у співпраці з клієнтом , і задоволенні його потреб, бажань.