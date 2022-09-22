Designer_AlanVard

Всем привет!) Я довольно творческий человек (рисование/сочинение/танцы), который увлекается дизайном, ищет прекрасное и любит его создавать) С апреля 2022 года проникся в веб-дизайн, изучил программу Figma и Tilda. Умею создавать лендинги, одноэкранные и многостраничные сайты, карточки товаров, баннеры и презентации.

Обращайтесь! Помогу всем, что в моих силах!))