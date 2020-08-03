DesignerB

Баира DesignerB

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Graphic design, illustrations, animation

Молодой и еще не зазнавшийся графический дизайнер/иллюстратор. 

Сделаю:

1) дизайн pos-материалов (буклеты, рекламы, баннеры (анимированные в т.ч), брошюры, визитки и т.д.

2) ЛОГО дизайн

3) нарисую иллюстрацию, с анимацией в т.ч.

4) фото ретушь/удаление фона/фотомонтаж и т.д.

Обращайтесь! Цены минимальные! К каждому заказу подхожу со всей ответственностью! 

Работаю в adobe photoshop, illustrator

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