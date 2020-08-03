Graphic design, illustrations, animation
Молодой и еще не зазнавшийся графический дизайнер/иллюстратор.
Сделаю:
1) дизайн pos-материалов (буклеты, рекламы, баннеры (анимированные в т.ч), брошюры, визитки и т.д.
2) ЛОГО дизайн
3) нарисую иллюстрацию, с анимацией в т.ч.
4) фото ретушь/удаление фона/фотомонтаж и т.д.
Обращайтесь! Цены минимальные! К каждому заказу подхожу со всей ответственностью!
Работаю в adobe photoshop, illustrator
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Портфолио
- Обработка фотографий, цифровая ретушь85 просмотров
- Иллюстратор75 просмотров