DesignerTatia

Дизайнер одежды

Я, Дизайнер одежды, со стажем работы около 8 лет в разной сегментной группе: luxury, middle, mass-market. Имею опыт работы с женской одеждой, мужской и детской. Работаю в графических программах Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, рисунок от руки, технический рисунок, знание основ конструирование, макетирование, технологии пошива изделий, работа с единичным изделиями, разработка капсульных коллекций, создание коллекций по заданному ТЗ и концепции бренда, разработка принтов, этикеток, лукбуков, баннеров. Введу коллекцию от начальной идеи и сопровождаю до утвержденных моделей в запуск производства. Обладаю хорошими организационными способностями, умение работать по дедлайн и выстраивать самостоятельно план работы.