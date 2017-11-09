DesignerYuli

Юлия Литовченко DesignerYuliDesignerYuli
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн принтов и одежды/Графический дизайн/Иллюстрации
Добрый день!
Готова рассмотреть ваши предложения и создавать стильные результативные проекты.
Опыт работы в дизайне: 15 лет.
Работала в Модных Домах Питера, в крупных масс-маркет фирмах:Love Republic и Concept Club.
Отлично владею пакетом графических программ.
Создаю дизайн принтов, презентаций, фирменного стиля и дизайн одежды.
Примеры моих работ:
https://www.behance.net/YuliaLitovchenko
Mob/Viber/WhatsApp/Telegram/Imo/WeChat.: +79218737325
Жду ваших предложений.
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