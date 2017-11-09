DesignerYuli

Дизайн принтов и одежды/Графический дизайн/Иллюстрации

Добрый день!

Готова рассмотреть ваши предложения и создавать стильные результативные проекты.

Опыт работы в дизайне: 15 лет.

Работала в Модных Домах Питера, в крупных масс-маркет фирмах:Love Republic и Concept Club.

Отлично владею пакетом графических программ.

Создаю дизайн принтов, презентаций, фирменного стиля и дизайн одежды.

Примеры моих работ:

https://www.behance.net/YuliaLitovchenko

https://vk.com/club4443782

Mob/Viber/WhatsApp/Telegram/Imo/WeChat.: +79218737325

Жду ваших предложений.