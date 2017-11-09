DesignerYuli

Юлия Литовченко DesignerYuli

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайн принтов и одежды/Графический дизайн/Иллюстрации

Добрый день! 

Готова рассмотреть ваши предложения и создавать стильные результативные проекты.

Опыт работы в дизайне: 15 лет. 

 Работала в Модных Домах Питера, в крупных масс-маркет фирмах:Love Republic и Concept Club. 

Отлично владею пакетом графических программ. 

Создаю дизайн принтов,  презентаций, фирменного стиля и дизайн одежды. 

Примеры моих работ: 

https://www.behance.net/YuliaLitovchenko 

https://vk.com/club4443782 

Mob/Viber/WhatsApp/Telegram/Imo/WeChat.: +79218737325

Жду ваших предложений.

Принты для одежды