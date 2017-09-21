Рашад Шихкеримов Designer_SRSDesigner_SRS
38 летАзербайджан/Баку
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайнер-конструктор мебели и интерьеров
Образование;
Высшее техническое, МГУБФ Прикладная матиматика, кибернетика.
Частная практика;
Работал в сфере дизайна интерьеров и корпусной мебели.
Опыт работы; Более 5-и лет.
Профессиональные навыки;
Разработка Архитектурно-дизайнерских проектов квартир, домов, котеджей, объектных помещений и т.д.
Построение корпусной и кухонной мебели с учётом максимального комфорта и эргономичности.
Самостоятельное ведение проекта, концепция, визуализация.
Фотореалестичная визуализация жилых и общественных помещений,
Сдача всех рабочих чертежей и технического дизайна.
О себе;
Пунктуальность и ответсвенность в работе, гибкость в общении, криативность.
Взможность к командировкам есть.
Портфолио
- FUTNETURE & KITCHENS156 просмотров
- INTERIORS171 просмотр