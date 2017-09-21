Дизайнер-конструктор мебели и интерьеров

Образование;

Высшее техническое, МГУБФ Прикладная матиматика, кибернетика.

Частная практика;

Работал в сфере дизайна интерьеров и корпусной мебели.

Опыт работы; Более 5-и лет.

Профессиональные навыки;

Разработка Архитектурно-дизайнерских проектов квартир, домов, котеджей, объектных помещений и т.д.

Построение корпусной и кухонной мебели с учётом максимального комфорта и эргономичности.

Самостоятельное ведение проекта, концепция, визуализация.

Фотореалестичная визуализация жилых и общественных помещений,

Сдача всех рабочих чертежей и технического дизайна.

О себе;

Пунктуальность и ответсвенность в работе, гибкость в общении, криативность.

Взможность к командировкам есть.