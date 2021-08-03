Designluck

Виталий Designluck

 
34 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Наружная реклама и баннеры для социальных сетей, медийной рекламы

Наружная реклама, баннеры для медийной рекламы, баннеры для сайта, баннеры для таргетированной рекламы, баннеры для Вконтакте/instagran/facebook. Баннеры с анимацией и статичные

  • Дизайнер без короны на голове
  • Работаю всегда на максимум и быстро. 7 лет опыта в дизайне рекламных макетов
  • Всегда на связи, отвечаю на сообщения сразу.
  • Соблюдаю сроки. Гарантии сроков обозначим перед работой - скидка, макеты бесплатно и т.д.
  • Довожу работу до конца на 100%
Баннеры
нет отзывов
$15/час
от $5от 1 часа
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