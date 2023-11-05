DesingAgency

Анастасия DesingAgency

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Комплексная упаковка бизнеса в интернете

Мы - digital агентство, которое занимается смысловой и визуальной трансформацией вашего бизнеса. Проще говоря, мы создаем то, что является “лицом” вашей компании в интернете: логотипы, сайты, презентации, рекламные баннеры и даже упаковку ваших соц.сетей. А через глубокую проработку смыслов, вы получаете не только визуально красивый, но и эффективный дизайн.

Портфолио

Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$15/час
от $500от 60 дней
#527
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$15/час
от $500от 14 дней
#1679