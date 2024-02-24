Adobe after effects, Adobe premiere pro, Adobe photoshop.

Приветствую!

В этом профиле Вы найдете креатив, качество и скорость выполнения)

Вы получите:

- визуальный ряд;

- музыкальное сопровождение (ресурсы без прав правообладателя);

- и многое другое

Хотите заявить о себе или Вашей компании я постараюсь Вам помочь)

Нужно для заказа:

- выбор стиля ролика: рисованное, инфографика, деловой и др. ;

- логотип без фона (png или svg), слоган, контакты и другое по желанию заказчика.

Присылайте все необходимые материалы.

Услуга включает:

Музыка

Видео в Full HD (1080p)

Уникальный логотип.- Работа до полного утверждения.

- На связи в любое время.

- Бесплатные правки.

- Гарантированная поддержка по окончанию работы.

Исходные файлы в Подарок, а так же форматы которые будут вам необходимы для работы, а именно - AI, EPS, SVG, PDF, PNG.