Приветствую!
В этом профиле Вы найдете креатив, качество и скорость выполнения)
Вы получите:
- визуальный ряд;
- музыкальное сопровождение (ресурсы без прав правообладателя);
- и многое другое
Хотите заявить о себе или Вашей компании я постараюсь Вам помочь)
Нужно для заказа:
- выбор стиля ролика: рисованное, инфографика, деловой и др. ;
- логотип без фона (png или svg), слоган, контакты и другое по желанию заказчика.
Присылайте все необходимые материалы.
Услуга включает:
Музыка
Видео в Full HD (1080p)
Уникальный логотип.- Работа до полного утверждения.
- На связи в любое время.
- Бесплатные правки.
- Гарантированная поддержка по окончанию работы.
Исходные файлы в Подарок, а так же форматы которые будут вам необходимы для работы, а именно - AI, EPS, SVG, PDF, PNG.