DespairsRay

Краткая информация

Контент-менеджмет, корректировка и редакция статей, дизайн и все, что связанно с наполнением и продвижением интернет-ресурсов.

Работая со мной вы получаете:

+ профессионализм (вовремя выполненная работа, не требующая доработок - ни свое ни ваше время впустую я терять не намерен)

+ индивидуальный подход к каждому заказу (никакой работы по шаблону и сухой простаты текстов, свойственной, к сожалению, многим фрилансерам)

+ уникальность текстов (в т.ч. и до 100% по адвего)

+ высокую грамотность (полное отсутствие ошибок)

+ статьи от человека с большим литературным опытом (насчитывает уже больше трех лет)

- во фрилансе я новичок