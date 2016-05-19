DespairsRay

Павел Александров DespairsRayDespairsRay
28 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Краткая информация
Контент-менеджмет, корректировка и редакция статей, дизайн и все, что связанно с наполнением и продвижением интернет-ресурсов.
Работая со мной вы получаете:
+ профессионализм (вовремя выполненная работа, не требующая доработок - ни свое ни ваше время впустую я терять не намерен)
+ индивидуальный подход к каждому заказу (никакой работы по шаблону и сухой простаты текстов, свойственной, к сожалению, многим фрилансерам)
+ уникальность текстов (в т.ч. и до 100% по адвего)
+ высокую грамотность (полное отсутствие ошибок)
+ статьи от человека с большим литературным опытом (насчитывает уже больше трех лет)
- во фрилансе я новичок
Действие аккаунта приостановлено!