DespairsRay

Павел Александров DespairsRay

 
28 летРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Краткая информация

Контент-менеджмет,  корректировка и редакция статей, дизайн и все, что связанно с наполнением и продвижением интернет-ресурсов.

Работая со мной вы получаете:

 + профессионализм (вовремя выполненная работа, не требующая доработок - ни свое ни ваше время впустую я терять не намерен)

 + индивидуальный подход к каждому заказу (никакой работы по шаблону и сухой простаты текстов, свойственной, к сожалению, многим фрилансерам)

 + уникальность текстов (в т.ч. и до 100% по адвего)

 + высокую грамотность (полное отсутствие ошибок)

 + статьи от человека с большим литературным опытом (насчитывает уже больше трех лет)

 - во фрилансе я новичок 