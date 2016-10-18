Тексты игровой тематики браузерной игры - квесты, описания и проч. Все подробности - в ходе переписки.
Переводы7 заявок
Закрыт
7 лет назад
Тексты игровой тематики браузерной игры - квесты, описания и проч. Все подробности - в ходе переписки.
Нужны рисунки игровых локаций для новой браузерной игры разрешением 1000 на 295. Оплата скромная, символичная, пока не раскрутимся. Работаем на перспективу. Если вам интересно поработать в этом направлении и на таких условиях, будем рады ...
Нужны рисунки городов, замков, зданий, пейзажей в стиле фэнтези. Желательно на тематику люди-оборотни-вампиры разрешением 1500 на 1500