Чем я могу вам помочь
Доброго времени суток! Меня зовут Валерия, и я являюсь новичком на данной бирже. Особого опыта в сфере фрилансера не имею, но я достаточно быстро учусь для того, чтобы начать работу здесь. Почему я начала эту деятельность? Я являюсь учеником старшей школы, и, к сожалению, у меня не хватает времени на работу в реальной жизни. Именно поэтому я начала искать подработку в интернете и нашла то, что мне действительно по душе.
Направленности:
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- написание сценариев;
- создание логотипов и слоганов для компаний и организаций;
- написание стихотворений и текстов для песен;
- редактирование текста и его корректировка;
Действие аккаунта приостановлено!