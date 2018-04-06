Чем я могу вам помочь

Доброго времени суток! Меня зовут Валерия, и я являюсь новичком на данной бирже. Особого опыта в сфере фрилансера не имею, но я достаточно быстро учусь для того, чтобы начать работу здесь. Почему я начала эту деятельность? Я являюсь учеником старшей школы, и, к сожалению, у меня не хватает времени на работу в реальной жизни. Именно поэтому я начала искать подработку в интернете и нашла то, что мне действительно по душе.

Направленности:

копирайтинг;

рерайтинг;

написание сценариев;

создание логотипов и слоганов для компаний и организаций;

написание стихотворений и текстов для песен;

редактирование текста и его корректировка;

На этом пожалуй все. Буду рада с вами работать. Удачи!