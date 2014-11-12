Переводчик (немецкий, английский)

Закончила бакалавриат МГИМО по специальности Юрист (Международное право). Учусь на магистра по направлению Международный менеджмент и маркетинг. Свободное владение английским и немецким языками. Сертификат IELTS - 8. Сертификат о прохождении курсов синхронного перевода (немецкий язык). Работаю юристом в немецкой фирме, занимающейся бизнес-консалтингом.

Специализация в переводе: тексты на юридическую и экономическую тематику.