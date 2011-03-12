Языки програмирования:
C#, Java
Знание методов разработки ПО, теории объектно-ориентированного программирования и моделирования, принципов программирования клиент-серверных приложений, сетевых протоколов. Опыт работы в средах программирования Microsoft Visual Studio, опыт работы с VSS. Опыт разработки приложений под .Net Compact Framework
Разработка клиент-серверных приложений для мобильных устройств с использованием Microsoft Visual Studio 2005, .Net Compact Framework, C#. Поддержка и модернизация ранее разработанных приложений; разработка технической документации.
-Специализация в следуюших областях:
1) JEE и EJB3
2) Struts, Spring или Seam
2) JSP, JSF или Facelets
3) RichFaces, IceFaces
4)Servlets
5) Persistence : Hibernate, JPA, iBatis.
- Application Servers : JBoss, Tomcat, GlassFish
- IDE : Eclipse, NetBeans, IDEA.
- Build: Ant или Maven
- система отслеживания ошибок: Redmine, TRAC, Mantis.
- тестирование ПО:
1) JUnit, DBUnit, HTMLUnit или TestNG
2) CruiseControl
- Сервер БД : Oracle, MySQL, или другие.
Знание UNIX систем