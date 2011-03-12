Developer Java core& C#

Языки програмирования:

C#, Java

Знание методов разработки ПО, теории объектно-ориентированного программирования и моделирования, принципов программирования клиент-серверных приложений, сетевых протоколов. Опыт работы в средах программирования Microsoft Visual Studio, опыт работы с VSS. Опыт разработки приложений под .Net Compact Framework

Разработка клиент-серверных приложений для мобильных устройств с использованием Microsoft Visual Studio 2005, .Net Compact Framework, C#. Поддержка и модернизация ранее разработанных приложений; разработка технической документации.

-Специализация в следуюших областях:

1) JEE и EJB3

2) Struts, Spring или Seam

2) JSP, JSF или Facelets

3) RichFaces, IceFaces

4)Servlets

5) Persistence : Hibernate, JPA, iBatis.

- Application Servers : JBoss, Tomcat, GlassFish

- IDE : Eclipse, NetBeans, IDEA.

- Build: Ant или Maven

- система отслеживания ошибок: Redmine, TRAC, Mantis.

- тестирование ПО:

1) JUnit, DBUnit, HTMLUnit или TestNG

2) CruiseControl

- Сервер БД : Oracle, MySQL, или другие.

Знание UNIX систем