DevLebedev

Работаю как фрилансер в области веб-разработки приложений и нативных приложений, использующих React, React Native и Python. Моя специализация - создание любой сложности и интуитивно понятных приложений с привлекательным дизайном. Я также специализируюсь на разработке лендингов, которые привлекают внимание посетителей и превращают их в клиентов. В моей работе я гарантирую профессиональный подход, высокое качество работы. Если вам интересно сотрудничество над вашим проектом, я готов к обсуждению