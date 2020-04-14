Тестировщик ПО

Тестирую системы с высокой ценой ошибки, глубоко вникаю в процессы, нахожу все дыры. Если нужен человек, который проведет глубокое качественное тестирование, то это я.

Опыт в тестировании web - проектов, мобильных сайтов и приложений - 4 года 3 месяца.