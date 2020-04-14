Тестировщик ПО
Тестирую системы с высокой ценой ошибки, глубоко вникаю в процессы, нахожу все дыры. Если нужен человек, который проведет глубокое качественное тестирование, то это я.
Опыт в тестировании web - проектов, мобильных сайтов и приложений - 4 года 3 месяца.
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Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$300/час
от $2000от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$200/час
от $1000от 5 часов
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$200/час
от $1000от 5 часов
нет рейтинга