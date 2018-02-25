Developer-1

Александр Филатов Developer-1

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка

- Верстаю сайты по PSD-макетам, любого уровня сложности; 

- При необходимости адаптирую сайт под различные устройства; 

- Валидная и кроссбраузерная вёрстка; 

- По вашему желанию могу выполнить внутреннюю перелинковку страниц, т.е. сделаю полноценный работающий сайт. Пример сайта полностью работающий на HTML и CSS - newinternetportal.ru

- Доработаю вёрстку;

- При необходимости размещу ваш сайт на хостинге.

HTMLCSS