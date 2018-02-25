Александр Филатов Developer-1Developer-1
38 летРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Качественная верстка
- Верстаю сайты по PSD-макетам, любого уровня сложности;
- При необходимости адаптирую сайт под различные устройства;
- Валидная и кроссбраузерная вёрстка;
- По вашему желанию могу выполнить внутреннюю перелинковку страниц, т.е. сделаю полноценный работающий сайт. Пример сайта полностью работающий на HTML и CSS - newinternetportal.ru ;
- Доработаю вёрстку;
- При необходимости размещу ваш сайт на хостинге.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Hair-styling.ru (Портфолио)139 просмотров
- HTML-верстка (Страница)138 просмотров
- HTML-верстка (Одна страничка)171 просмотр
- HTML-верстка newinternetportal.ru (Сайт действует)155 просмотров
- Адаптивная верстка promoworld.ru.com (Действует)148 просмотров