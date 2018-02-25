Качественная верстка

- Верстаю сайты по PSD-макетам, любого уровня сложности;

- При необходимости адаптирую сайт под различные устройства;

- Валидная и кроссбраузерная вёрстка;

- По вашему желанию могу выполнить внутреннюю перелинковку страниц, т.е. сделаю полноценный работающий сайт. Пример сайта полностью работающий на HTML и CSS - newinternetportal.ru ;

- Доработаю вёрстку;

- При необходимости размещу ваш сайт на хостинге.