Developer_Alex_

Беру ДЕШЕВО(3-8тр) ,тк делаю для опыта,в резюме.Потому что только начинающий в Верстке,но начинать то надо.Не беспокойтесь, легкие проекты сделаю!!

Привет,я начинающий в Верстке, изучаю уже ее достаточно долго ,хочу больше практиковаться.

Из плюсов- я сделаю дешево ,мне не надо много платить (тк я начинающий и не привык пока получать деньги за практику).Простой лендинг выполню,под ваш запрос(одностраничный желательно, ну или можно обговорить и много страничные сайты).

Цены маленькие -от 3ООО-8ООО р за проект (тк беру легкие проекты)

Так же увлекаюсь программированием на python и 3Д моделированием .

Из минусов у меня- время,думаю мне понадобится от 1-3 дней на простой лендинг

Очень нужна ваша помощь что бы развиться!Ведь без заказов этого не получится