Статьи, журналистика, контент-менеджер, копирайтинг,постинг,публикации и тп

Специальность: статьи, журналистика, контент-менеджер, копирайтинг, постинг, публикации, редактирование/корректура, составление резюме, рерайтинг, рефераты/курсовые/дипломы, слоганы/нейминг, стихи и проза на заказ (на русском и английском), речи, переводы и написание текстов и стихов (русский-английский, английский - русский),психологическая помощь и поддержка

Оптимизация (SEO): контент

Опыт работы: более 5 лет

Образование: Высшее (юрист) магистратура, режиссер

Заинтересован в: удаленной работе по проектам (фриланс)

Работает: рассматривает любые варианты;

Интересы: Музыка, кино, театр. Певица, поэт, композитор, сценарист, режиссер. Пишу стихи и рассказы, а, с недавнего времени, - сценарии. (Победа на конкурсе за лучший сценарий к клипу на песню Александра Киреева " Биение сердца"). Пишу песни (музыку и стихи на русском, английском и испанском языках). Увлекаюсь хореографией. Восточные единоборства, холодное оружие, компьютеры (железо), оккультные науки, эзотерика исследование паранормальных явлений, кинесика, физиогномика, дактилоскопия, психология, философия, хореография (стрип), гитара, фортепьяно, иностранные языки (английский, испанский), дизайн одежды, фотографировать и фотографироваться, журналистика, история, литература, путешествия, бизнес,

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные заведения:

2)2001 - 2003, Городской производственный комбинат № 2, г.Владимир

диплом с отличием по специальности "Секретарь-машинистка с присвоением 2-й

категории" очное отделение (398 ударов в минуту)

3)2003 - 2004, Владимирский Государственный Педагогический Университет,

исторический факультет, г.Владимир диплом по специальности “История с

дополнительной специальностью иностранный язык”. Обучалось на очном

отделение, но только 1,5 курса. Ушла по собственному желанию в Современную

Гуманитарную Академию на заочное отделение, факультет – юриспруденция.

4)2004 - 2009, Современная Гуманитарная Академия, г. Владимир

диплом по специальности "Юриспруденция "(заочно) ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

«Юрист широкого профиля», диплом «Методика расследования убийств», Бакалавр.

5)2005 - 2005, Профессиональное училище № 40, г.Владимир

диплом с отличием по специальности "Контролер-кассир, продавец

продовольственных и непродовольственных товаров"

7)2006 - по настоящее время, Владимирский областной колледж культуры и

искусства, г. Владимир диплом по специальности "СКД и НХТ, постановщик

театрализованных

представлений" (заочно)

8) 2009 – по настоящее время, Современная Гуманитарная Академия, г. Владимир

диплом по специальности «Юриспруденция», направление «Уголовный процесс,

криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности»,

(заочно), ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, Магистратура.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

1) Испанский язык, Нижегородский лингвистический унив-т (3 месяца)- курс, 2002 г.

2) Финансовое планирование (дистанционное обучение) ICN Holding 2009

3) Подбор и обучение персонала отдела продаж - курсы, 2010 год.

4) Экономика и право (2 года) - курсы, 2001-2003 г.г.

5) Обучение в Московском Представительстве Epson B.V. по технологиям и

оборудованию, специалист по продаже техники Epson (сертификат) 2005 г.

6) Художественные переводы (английский язык), 2001-2002 г.г., участник 2-го

городского конкурса переводчиков и иллюстраторов (сертификат)

6) Подбор и обучение персонала отдела продаж – 2010 год, (ООО «СРС-курсы»)

7) Манипуляции в переговорном процессе: как распознать и защититься от них - 2010 год, (ООО «СРС-курсы»)

8) Система роста продаж (Методика Бориса Жалило) - 2010 год, (ООО «СРС-курсы»)

9) Система мотивации и стимулирования персонала отдела продаж - 2010 год, (ООО

«СРС-курсы»)

10) Профессиональные и личные качества менеджера по продажам - 2010 год, (ООО

«СРС-курсы»)

11) Специфика телефонных продаж - 2010 год, (ООО «СРС-курсы»)

12) Психологические аспекты переговорного процесса – 2010 год, (ООО «СРС-курсы»)

13) Техника продаж -2010 год, (ООО «СРС-курсы»)

14) Организация эффективной работы отдела продаж - 2010 год, (ООО «СРС-курсы»)

ОПЫТ РАБОТЫ

На сегодняшний день работаю директором по маркетингу в ООО "СИТ" и внештатным журналистом - фрилансером

1) Сентябрь 2008 – Декабрь 2008

Наименование организации: ООО « Тамерлан», г. Владимир, оптовая и розничная торговля офисной мебелью

Должность: руководитель отдела развития

Функции: Определение целей деятельности и общей концепции развития предприятия, подбор персонала, формирование стратегии развития бренда, участие в планировании продаж, определение рекламной политики, оценка эффективности рекламы, написание рекламных статей, сравнительный анализ компаний-конкурентов, разработка системы обучения персонала и ее внедрение.

2) Июнь 2005 - Ноябрь 2006

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью "Компания

Альянс", г. Владимир, оптовая и розничная торговля компьютерной техникой.

Должность: продавец-консультант

Численность сотрудников: около 100 человек

Функции: Консультирование клиентов, оформление документов: выписки, счета, товарные чеки, гарантийные талоны, счета-фактуры и т.д. Постоянное повышение квалификации (проведение семинаров, периодическая сдача квалификационных экзаменов).

Достижения: прохождение аттестации с присвоением 2-й категории (продавец-консультант), 2005 год. Высокие объемы продаж, перевыполнение планов продаж.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ: Английский (навыки разговорного языка), Испанский (базовые навыки разговорного языка), латынь (базовые навыки), украинский (понимаю), португальский (понимаю).

УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРОМ: Опытный пользователь (знание на уровне «железа»). Владею навыками работы с MS Windows 95/98/2000/XP/Me, MS Office, 1С: Предприятие, Интернет (Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.п.), Adobe Reader, DJVU, Adobe Photoshop CS, музыкальные редакторы (Sound Forge, Sony ACID Music Studio, All Sound Recorder и т.п.) и многие другие.

Рекомендации с предыдущих мест работы

1) Ген. директор ООО «Тамерлан» Виктор Викторович – 8-910-172-99-94

2) Управляющий супермаркетом ООО «Компания Альянс» Алексей Евгеньевич –

8-919-012-15-83

О СЕБЕ

Возраст (полных лет): 23

Родилась 11.10.1986

Семейное положение: Замужем.

Дети: Нет.

Прописка: Владимир.