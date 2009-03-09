Devilwoman64

Науменко Ольга Сергеевна ( 22 год )

Контакты: моб.: (063) 190 96 16

e-mail: [email protected]

Личные данные:

Дата рождения: 08.09.1990г.

Место проживания: г. Киев.

Цель: Ведущий веб дизайнер

Опыт работы:

1) 09.03.2009 - 15.08.2009: Авиакассир и администратор сайта в компании ООО “Венея”.

Обязанности: Продажа авиабилетов в системе Gallileo, администрирование сайта фирмы.

2) 22.02.2010 - 01.06.2010: Администратор сайта в компании ООО «Зодиак-Тревел»

Обязанности: Администрирование, наполнение и доработка сайта фирмы.

3) 21.07.2010 – 01.08.2011: Web дизайнер Центрального офиса Сети агентств Горячие туры.

Обязанности: Создание макетов для электронной рассылки, дизайны для сайтов, создание сайтов на Joomla, создание печатной продукции, создание баннеров.

4) 15.08.2011- 19.09.2011: Web мастер на фрилансе.

Обязанности: Создание сайтов на Joomla, администрирование сайтов на WordPress и Joomla, внутренняя SEO оптимизация, доработка существующих дизайнов сайтов, создание баннеров.

5) 28.09.2011 – 02.11.2011: Web дизайнер, менеджер по рекламе в компании “Event комфорт”.

Обязанности: Создание и администрирование сайтов на Joomla, внутренняя SEO оптимизация, доработка существующих дизайнов сайтов, создание баннеров, работа над рекламой товара и услуг компании.

6) 06.12.2011 – 01.08.2012: Web дизайнер в Центральном офисе Сети агентств Горячие туры.

Обязанности: Создание макетов для электронной рассылки, дизайны для сайтов, создание сайтов на Joomla, создание печатной продукции, создание баннеров.

7) Август 2012 — по настоящее время: Web мастер в компании UCT.

Обязанности: Дизайн сайтов, создание сайтов на Joomla, создание Flash баннеров, верстка дизайнов, создание шаблонов на Joomla.

Образование:

1) 2007 - 2009 НТУУ «КПИ»,

Факультет: Факультет информатики и вычислительной техники.

Специальность: Системный аналитик

2) 2009 - по настоящее время. Национальный Авиационный Университет,

Факультет: Факультет компьютерных наук

Специальность: Информационные управляющие системы и технологии (заочная форма обучения с 3-го курса).

Дополнительное образование:

1) Курсы компьютерной графики “Viva”.

Предметы: Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator

2) Курсы системы бронирования авиабилетов Gallileo.

Направления: Galileo Basic Course, Galileo E-ticketing, Galileo Cars&Hotels

Дополнительные сведения:

- Английский – разговорный уровень выше среднего;

- Французский – со словарем;

- Владение компьютером на уровне администратора.

- HTML, СSS, WordPress, Joomla;

- HTML Верстка;

- Создание шаблонов Joomla;

- Подбор комплектующих и сборка компьютеров.

- Владение программами: MS Office, Adobe Photoshop (CS2 – CS5), Adobe Image Ready, Corel Draw (X3, X5), Adobe Illustrator, Sound Forge, Adobe Dreamweaver (CS3), Adobe Flash (CS3) (без Action Script), Adobe InDesign (CS2, CS5).

- Внутренняя SEO оптимизация.

- Частная практика преподавания английского языка и компьютерной графики.

- Опыт работы менеджера по рекламе.

Увлечения и интересы:

- Музыка, фотография, программирование.

Личные качества:

Коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность, целеустремленность.

Примеры действующих сайтов:

1) http://www.hottours.ua/ - дизайн сайта

2) http://indianatravel.kiev.ua/ - дизайн сайта, администрирование

3) http://www.optima32.com.ua/ - верстка, доработка дизайна и разработка сайта с нуля на Joomla

4) http://www.vipurok.com.ua/ - верстка, доработка дизайна и разработка сайта с нуля на Joomla

5) http://www.mayak.com.ua/index.php/ua/ - частичная верстка, разработка сайта с нуля на Joomla

6) http://hitman-absolution.com.ua/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla.

7) http://laminat-parket.com.ua/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla.

8) http://ekoterm.kiev.ua/index.php/ru/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla.

9) http://avk.designer4.org.ua/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla.

10) http://www.yukki.kiev.ua/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla.

11) http://grandafish.designer4.org.ua/ - верстка, разработка сайта с нуля на Joomla

12) http://www.jvern.com.ua/ - частичная верстка, редизайн

13) http://laserestetik.com.ua/uk/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla, анимация.

14) http://bambini-felici.com/ - дизайн.

15) http://portfolio.designer4.org.ua/ - верстка, разработка сайта с нуля на Joomla.

16) http://abricosgroup.com.ua/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla.

17) http://aa.designer4.org.ua/index.php/ru/ - верстка, разработка сайта с нуля на Joomla.

18) http://etomarket.com.ua/ - частичная верстка, редизайн, разработка сайта с нуля на Joomla, редизайн компонента Joomshoping.