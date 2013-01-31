Персональная информация:
E-mail: [email protected]
Телефон: 093-648-35-09
Цель: Постоянная работа в качестве тестировщика в устоявшуюся компанию c коммуникабельными людьми
Образования и квалификация:
2007-2012: Получил степень бакалавра в Киевском университете рыночных отношений по специальности «Банковское дело»
Навыки и достижения:
Операционная система : MS Windows 98 / 2000 / XP/ Vista / 7
Знание комп. программ : MS Office, BP win, Selenium ide
Языки : Украинский – родной
Английский – intermediate
Базовые знания методологии тестирования, знание баг-трекинговых систем (Jira, Mantis).
Литература: Роман Савин «Тест dot com»
Обучение:
Закончил курсы по тестированию ПО.
Опыт работы:
Без опыта работы в данной сфере
Личные качества:
• Ответственный, ориентированный на результат, усидчив