Devisor

Андрей Леоненко Devisor

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Персональная информация:

E-mail: [email protected]

Телефон: 093-648-35-09

Цель: Постоянная работа в качестве тестировщика в устоявшуюся компанию c коммуникабельными людьми

Образования и квалификация:

2007-2012: Получил степень бакалавра в Киевском университете рыночных отношений по специальности «Банковское дело»

Навыки и достижения:

Операционная система : MS Windows 98 / 2000 / XP/ Vista / 7

Знание комп. программ : MS Office, BP win, Selenium ide

Языки : Украинский – родной

Английский – intermediate

Базовые знания методологии тестирования, знание баг-трекинговых систем (Jira, Mantis).

Литература: Роман Савин «Тест dot com»

Обучение:

Закончил курсы по тестированию ПО.

Опыт работы:

Без опыта работы в данной сфере

Личные качества:

• Ответственный, ориентированный на результат, усидчив