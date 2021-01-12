Здравствуйте, меня зовут Богдан! Я готов предоставить вам свои услугии стать вашим личным дизанером!
DEVYDESIGN
Высокий уровень владения:
-Photoshop
-Adobe Illustrator
-ZBrush
-Cinema4D
Уровень владения английским - Upper-intermediate.
Я очень коммуникабельный и творческий человек, который желает создавать что-то новое и красивое! Мы без проблем с вами найдем общий язык, обговорим все мелочи работы и тд.
Так же обучался на курсах по дизайну:
-ШАГ.
-EASY DESIGN COURSE.
Присутствует опыт работы на других биржах. Мой общий опыт работы составляет -3 года.
Отзывы заказчиков
$7
7 баллов
3 года назад
Отвратительно....