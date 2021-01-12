Здравствуйте, меня зовут Богдан! Я готов предоставить вам свои услугии стать вашим личным дизанером!

DEVYDESIGN

Высокий уровень владения:

-Photoshop

-Adobe Illustrator

-ZBrush

-Cinema4D

Уровень владения английским - Upper-intermediate.

Я очень коммуникабельный и творческий человек, который желает создавать что-то новое и красивое! Мы без проблем с вами найдем общий язык, обговорим все мелочи работы и тд.

Так же обучался на курсах по дизайну:

-ШАГ.

-EASY DESIGN COURSE.

Присутствует опыт работы на других биржах. Мой общий опыт работы составляет -3 года.