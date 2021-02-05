Администрирование, ведение группы в соц. сети | Создание сайтов | Монтаж видео/интро/аутро-роликов | Статьти | И ещё много чего

И так)

В основном, интересует следующее: -

Ведение, администрирование групп в социальнх сетях и месенжерах. В том числе, создание постов и прочего контента)

Монтаж видео роликов.

В том числе, создание интро/аутро и прочий монтаж)

Создание сайтов.

В основном, сайты-визитки и одностраничные сайты, но вполне возможны и любые другие)

Написание статей.

То есть, написание статей с нуля. Редактирование статьи, путём приведения в удобный для прочтения вид.

Проверка статей и прочее)

И ещё много чего ^)