Dew_Web

Данил Dew_Web

 
23 годаРоссия/Иркутск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Администрирование, ведение группы в соц. сети | Создание сайтов | Монтаж видео/интро/аутро-роликов | Статьти | И ещё много чего

И так)

В основном,

 интересует следующее: -

  • Ведение, администрирование групп в социальнх сетях и месенжерах.

    В том числе, создание постов и прочего контента)

  • Монтаж видео роликов.

    • В том числе, создание интро/аутро и прочий монтаж)

  • Создание сайтов.

    • В основном, сайты-визитки и одностраничные сайты, но вполне возможны и любые другие)

  • Написание статей.

    • То есть, написание статей с нуля. Редактирование статьи, путём приведения в удобный для прочтения вид. 

    Проверка статей и прочее)

  • И ещё много чего ^)

Написание статей