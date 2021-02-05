Администрирование, ведение группы в соц. сети | Создание сайтов | Монтаж видео/интро/аутро-роликов | Статьти | И ещё много чего
И так)
В основном, интересует следующее: -
- Ведение, администрирование групп в социальнх сетях и месенжерах.
В том числе, создание постов и прочего контента)
- Монтаж видео роликов.
- Создание сайтов.
- Написание статей.
- И ещё много чего ^)
В том числе, создание интро/аутро и прочий монтаж)
В основном, сайты-визитки и одностраничные сайты, но вполне возможны и любые другие)
То есть, написание статей с нуля. Редактирование статьи, путём приведения в удобный для прочтения вид.
Проверка статей и прочее)
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