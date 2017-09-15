Дата рождения: 07 апр 1993
Регион: Луганск
Телефон: +380660663770
E-mail: [email protected]
Копирайтер/Seo-копирайтер/рерайтер/переводчик
Ключевая информация
Основные навыки:
1. Грамотный специалист по созданию оригинального контента.
2. Переводчик с английского на русский/украинский
Опыт работы
Копирайтер/Seo-копирайтер/рерайтер/переводчик
авг2014 - настоящее время (1 год 11 мес)
Текстовые биржи: Advego, Textsale, Etxt
Другое
В обязанности входило:
1. Поиск заказов
2. Индивидуальная работа с заказчиком
3. Создание уникального контента, соответствующего пожеланиям клиента
4. Seo-оптимизациятекста
5. Переводы с английского языка
6. Редакция текста
Имею положительные отзывы от покупателей статей на всех 3-х ресурсах
Образование
Луганский государственный медицинский университет (Луганск, Украина)
Год окончания 2016
Специальность: лечебное дело
Владение языками
Английский- средний
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский- выше среднего
Могу проходить собеседование на этом языке
Дополнительная информация
Компьютерные навыки
Умею работать с программами: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe FineReader, Adobe PhotoShop, Adobe Lingvo
Научная деятельность
В 2012 соучаствовал в исследованиях, проведенных для написания диссертационной работы на тему «Особенности морфофункциональных преобразований в лимфатических узлах после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок»
В 2013 году ассистировал заведующей кафедры"Психиатрии и медицинской психологии" ЛГМУ проф.,д.м.н. Казаковой
Светлане Евгеньевне при написании монографии на тему "Синдром
Кандинского-Клерамбо: симптомы и диагностика"
Личные качества
Стрессоустойчивость: выдерживаю высокие эмоциональные нагрузки и сохраняю спокойствие в критических ситуациях.
Коммуникабельность:быстро нахожу общий язык с людьми для эффективного решения смежных рабочих вопросов.
Обучаемость: умею самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на практике.
Сообразительность: умею быстро находить ответы на решение нестандартных ситуаций.