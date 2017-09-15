Дата рождения: 07 апр 1993

Регион: Луганск

Телефон: +380660663770

E-mail: [email protected]

Копирайтер/Seo-копирайтер/рерайтер/переводчик

Ключевая информация

Основные навыки:

1. Грамотный специалист по созданию оригинального контента.

2. Переводчик с английского на русский/украинский

Опыт работы

Копирайтер/Seo-копирайтер/рерайтер/переводчик

авг2014 - настоящее время (1 год 11 мес)

Текстовые биржи: Advego, Textsale, Etxt

Другое

В обязанности входило:

1. Поиск заказов

2. Индивидуальная работа с заказчиком

3. Создание уникального контента, соответствующего пожеланиям клиента

4. Seo-оптимизациятекста

5. Переводы с английского языка

6. Редакция текста

Имею положительные отзывы от покупателей статей на всех 3-х ресурсах

Образование

Луганский государственный медицинский университет (Луганск, Украина)

Год окончания 2016

Специальность: лечебное дело

Владение языками

Английский- средний

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский- выше среднего

Могу проходить собеседование на этом языке

Дополнительная информация

Компьютерные навыки

Умею работать с программами: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe FineReader, Adobe PhotoShop, Adobe Lingvo

Научная деятельность

В 2012 соучаствовал в исследованиях, проведенных для написания диссертационной работы на тему «Особенности морфофункциональных преобразований в лимфатических узлах после хронического воздействия ионизирующего излучения и пищевых добавок»

В 2013 году ассистировал заведующей кафедры"Психиатрии и медицинской психологии" ЛГМУ проф.,д.м.н. Казаковой

Светлане Евгеньевне при написании монографии на тему "Синдром

Кандинского-Клерамбо: симптомы и диагностика"

Личные качества

Стрессоустойчивость: выдерживаю высокие эмоциональные нагрузки и сохраняю спокойствие в критических ситуациях.

Коммуникабельность:быстро нахожу общий язык с людьми для эффективного решения смежных рабочих вопросов.

Обучаемость: умею самостоятельно и быстро искать нужную информацию и применять ее на практике.

Сообразительность: умею быстро находить ответы на решение нестандартных ситуаций.