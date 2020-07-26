DezA_GucHi5

Менеджер YouTube-канал

О себеЯ много лет развивалась в разных направлениях. Youtube занялась с 2019 года. Сразу создала свой канал на Youtube и начала осваивать программы. Умею монтировать видеоролики в Adobe Premiere Pro. Умею пользоваться графическим редактором Adobe Photoshop.Знание НК, всех ПБУ, всех программ для работы по специальности, знание программы "Клиент-Банк",отличное владение компьютером, пользовательские навыкиработы в интернете, Word,Excel...В последние годы я находилась на пенсии.В последние годы я проходила обучение без возможности работать.НАВЫКИ Продвижение Youtube - канала1. Создание, настройка и оптимизация канала2. Настройка и выкладывание видео3. SEO- оптимизация видео, плейлистов4. Подбор тем5. Составление стратегии развития канала, изучение конкурентов6. Аналитика канала, видео-контента7. Создание превью (обложек видео)8. Визуальное оформление канала9. Работа с сервисами аналитики10. Работа с блогерами, закупка рекламы11. Работа с фрилансерами и подрядчиками для развития канала12. Мониторинг конкурентовДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ1. Видеомонтаж роликов2. Работа в Adobe photoshop 3. Оформление каналовОПЫТ РАБОТЫ2020 год - запуск и продвижение своего Youtube - канала.1998 Институт управления и бизнеса Бухгалтерский учет и аудит/экономист 1983 Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) Приборы точной механики/инженер-механикСентябрь 2012 — январь 2015