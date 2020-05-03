Технический специалист по запуску онлайн школы

Люблю организовывать курсы и марафоны, также участвую в них параллельно для лучшего

погружения в основы проектов.

Обладаю хорошей технической подготовкой, знакома со спецификой ведения проектов, разработкой и организацией модулей и уроков, рассылкой, сегментацией, администрированием на платформе Get Course

Обладаю потрясающим воображением, и могу мыслить широко, далеко за пределами своей

специальности.

Являюсь постоянным генератором новых идей, осваиваю новые компетенции, стремлюсь к

самосовершенствованию.

Быстро учусь всему новому и способна преподносить свои знания и умения другим людям легко и

доступно.

Имею математический склад ума, с удовольствием погружаюсь в решение наиболее сложных

задач и процессов.

Коммуникабельный человек во всех отношениях, очень важным в успешной реализации проектов считаю полное взаимопонимание между техническим помощником и заказчиком.

Считаю, что любой проект должен вдохновлять.

http://di-xasanova.tilda.ws