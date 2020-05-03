Di-xasanova

Люблю организовывать курсы и марафоны, также участвую в них параллельно для лучшего
погружения в основы проектов.
Обладаю хорошей технической подготовкой, знакома со спецификой ведения проектов, разработкой и организацией модулей и уроков, рассылкой, сегментацией, администрированием на платформе Get Course
Обладаю потрясающим воображением, и могу мыслить широко, далеко за пределами своей
специальности.
Являюсь постоянным генератором новых идей, осваиваю новые компетенции, стремлюсь к
самосовершенствованию.
Быстро учусь всему новому и способна преподносить свои знания и умения другим людям легко и
доступно.
Имею математический склад ума, с удовольствием погружаюсь в решение наиболее сложных
задач и процессов.
Коммуникабельный человек во всех отношениях, очень важным в успешной реализации проектов считаю полное взаимопонимание между техническим помощником и заказчиком.
Считаю, что любой проект должен вдохновлять.