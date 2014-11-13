Образование

Ростовский базовый медицинский колледж

Медико-профилактическое дело, красный диплом

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Тесты, экзамены

2008

1С: Профессионал на знание особенностей и применение программы "1С:Бухгалтерия" ГК Гэндальф, сертификат

2008

1С:Профессионал на знание особенностей и применение бюджетирования в прикладных решениях системы 1С:Предприятие 8, ГК Гэндальф, сертификат

2008

1С:Профессионал на знание особенностей реализации и применения МСФО в прикладных решениях системы 1С:предприятие 8 , ГК Гэндальф, сертификат

Опыт работы

Январь 2013 — по настоящеевремя (декретный отпуск)

ООО"ЦИТ "Лемма" (Ростов-на-Дону, www.lemma-c.ru) — Информационные технологии, системная интеграция,интернет

Руководительнаправления ИТС

Продажа выделенной группе клиентов , проведение переговоров, оформлениеи подписанние договоров, написание бизнес-планов, развитие направления,

обучение персонала, составление отчетов по работе направления.

Апрель 2010 —декабрь2012г

ООО"ЦИТ "Лемма" (Ростов-на-Дону, www.lemma-c.ru) — Информационные технологии, системная интеграция,интернет

менеджерпо продажам

Продажа выделенной группе клиентов , проведение переговоров,оформление и подписанние договоров.

Апрель 2008 — апрель 2010

ООО"БИТ Бизнес Решение" (Ростов-на-Дону, www.1cbit.ru) — Информационные технологии, системная интеграция,интернет

менеджерпо сопровождению

Продажа выделенной группе клиентов , проведение переговоров,оформление и подписанние договоров, анализ рынка.

Июнь 2007 — декабрь 2007

Юг.Телефон.Ру (Ростов-на-Дону) — Телекоммуникации,связь

Продавец

Продажа мобильных телефонов , договоров операторов сотовой связи ,ведение отчетности , работа с кассовой техникой.

Май 2005 — июнь 2007

ДЕЛОВОЙКВАРТАЛ (Ростов-на-Дону, www.dkvartal.ru) — СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование

телемаркетолог

Продажа выделенной группе клиентов, проведение переговоров ,подписание договоров.

Ключевые навыки

Умение работать в команде , неконфликтна , исполнительна, в то жевремя привержена к самостоятельности в работе , быстрому принятию решений,

взятие ответственности и инициативы на себя.