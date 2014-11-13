Образование
Ростовский базовый медицинский колледж
Медико-профилактическое дело, красный диплом
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Тесты, экзамены
2008
1С: Профессионал на знание особенностей и применение программы "1С:Бухгалтерия" ГК Гэндальф, сертификат
2008
1С:Профессионал на знание особенностей и применение бюджетирования в прикладных решениях системы 1С:Предприятие 8, ГК Гэндальф, сертификат
2008
1С:Профессионал на знание особенностей реализации и применения МСФО в прикладных решениях системы 1С:предприятие 8 , ГК Гэндальф, сертификат
Опыт работы
Январь 2013 — по настоящеевремя (декретный отпуск)
ООО"ЦИТ "Лемма" (Ростов-на-Дону, www.lemma-c.ru) — Информационные технологии, системная интеграция,интернет
Руководительнаправления ИТС
Продажа выделенной группе клиентов , проведение переговоров, оформлениеи подписанние договоров, написание бизнес-планов, развитие направления,
обучение персонала, составление отчетов по работе направления.
Апрель 2010 —декабрь2012г
ООО"ЦИТ "Лемма" (Ростов-на-Дону, www.lemma-c.ru) — Информационные технологии, системная интеграция,интернет
менеджерпо продажам
Продажа выделенной группе клиентов , проведение переговоров,оформление и подписанние договоров.
Апрель 2008 — апрель 2010
ООО"БИТ Бизнес Решение" (Ростов-на-Дону, www.1cbit.ru) — Информационные технологии, системная интеграция,интернет
менеджерпо сопровождению
Продажа выделенной группе клиентов , проведение переговоров,оформление и подписанние договоров, анализ рынка.
Июнь 2007 — декабрь 2007
Юг.Телефон.Ру (Ростов-на-Дону) — Телекоммуникации,связь
Продавец
Продажа мобильных телефонов , договоров операторов сотовой связи ,ведение отчетности , работа с кассовой техникой.
Май 2005 — июнь 2007
ДЕЛОВОЙКВАРТАЛ (Ростов-на-Дону, www.dkvartal.ru) — СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование
телемаркетолог
Продажа выделенной группе клиентов, проведение переговоров ,подписание договоров.
Ключевые навыки
Умение работать в команде , неконфликтна , исполнительна, в то жевремя привержена к самостоятельности в работе , быстрому принятию решений,
взятие ответственности и инициативы на себя.