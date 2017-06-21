DiMi007

Дмитрий DiMi007

 
37 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Видеомонтаж оперативно и со всеми вашими пожеланиями

Производство видеороликов: монтаж и съемка. Владею Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Имею навыки цветокоррекции и работы со звуком.Снимаю видео для различных проектов ИД "Комсомольская правда". Это репортажи, интервью со звездами, backstage со съемок фильмов и сериалов, а также другие проекты.

After Effects