Видеомонтаж оперативно и со всеми вашими пожеланиями
Производство видеороликов: монтаж и съемка. Владею Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Имею навыки цветокоррекции и работы со звуком.Снимаю видео для различных проектов ИД "Комсомольская правда". Это репортажи, интервью со звездами, backstage со съемок фильмов и сериалов, а также другие проекты.
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Портфолио
- Монтаж и видеосъемка125 просмотров
- Монтаж и видеосъемка131 просмотр
- Монтаж и видеосъемка135 просмотров
- Монтаж и видеосъемка122 просмотра
- Монтаж и видеосъемка114 просмотров
- Монтаж и видеосъемка123 просмотра
- Видеомонтаж оперативно и с учетом всех пожеланий129 просмотров