Видеомонтаж оперативно и со всеми вашими пожеланиями

Производство видеороликов: монтаж и съемка. Владею Adobe Premiere Pro и Adobe After Effects. Имею навыки цветокоррекции и работы со звуком.Снимаю видео для различных проектов ИД "Комсомольская правда". Это репортажи, интервью со звездами, backstage со съемок фильмов и сериалов, а также другие проекты.