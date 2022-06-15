Создаю красивые сайты быстро

Какие сайты я создаю?

1️⃣ Сайт-визитка

2️⃣ Landing page (лендинг пейдж, одностраничник)

3️⃣ Корпоративный многостраничный сайт

3️⃣ Интернет магазин

✅ СРОКИ: Разработка сайта от 5 дней, в зависимости от объема работ.

✅ УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ: Создаю сайты на популярной и удобной CMS (системе управления сайтом). Вы сможете легко добавлять, редактировать и перемещать информацию.

✅ ДОРАБОТКИ: После разработки сайт можно изменять, дополнять, расширять и развивать.

✅ НАСТОЯЩЕЕ ПОРТФОЛИО: Много выполненных работ разной тематики.

За дополнительную плату проведу первоначальную СЕО-оптимизацию для продвижения сайта в поисковых системах.

Звоните, обсудим все детали, договоримся о цене :)