Димитрий Николенко DiPokemonDiPokemon
28 летРоссия/Ростов-на-Дону
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Создаю красивые сайты быстро
Какие сайты я создаю?
1️⃣ Сайт-визитка
2️⃣ Landing page (лендинг пейдж, одностраничник)
3️⃣ Корпоративный многостраничный сайт
3️⃣ Интернет магазин
✅ СРОКИ: Разработка сайта от 5 дней, в зависимости от объема работ.
✅ УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ: Создаю сайты на популярной и удобной CMS (системе управления сайтом). Вы сможете легко добавлять, редактировать и перемещать информацию.
✅ ДОРАБОТКИ: После разработки сайт можно изменять, дополнять, расширять и развивать.
✅ НАСТОЯЩЕЕ ПОРТФОЛИО: Много выполненных работ разной тематики.
За дополнительную плату проведу первоначальную СЕО-оптимизацию для продвижения сайта в поисковых системах.
Звоните, обсудим все детали, договоримся о цене :)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт маркетингового агентства5 просмотров