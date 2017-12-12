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Дмитрий Пресняков
DiPres
DiPres
35 лет
Россия
/
Москва
6 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
playME
Обработка фотографий;
Обработка, написание музыки, джинглов;
Видеомонтаж.
Действие аккаунта приостановлено!
Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5
от 5 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5
от 3 часов
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$6/час
от $5
от 1 часа
нет рейтинга
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Цены на услуги
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