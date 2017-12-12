DiPres

Дмитрий Пресняков DiPres

 
35 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
playME

Обработка фотографий;

Обработка, написание музыки, джинглов;

Видеомонтаж.

Видеомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $5от 5 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 3 часов
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$6/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга