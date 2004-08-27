Переводчик

Родился в 1983 году в Брянске. Окончил гимназию № 4 в 2001 г.

Специальное образование:

С 2001 по 2007 год учился на историческом факультете Брянского

Государственного Университета, совмещая обучение с работой.

13.06.06 — Исторический факультет БГУ им. И. Г. Петровского, квалификация:

«Учитель истории и иностранного языка (английский)» по специальности

«История и английский язык».

08.07.05 — бакалавр социально-экономического образования, тема

диссертации: «РСХА: история, структура».

27.06.07 — магистр по направлению: «Социально-экономическое образование».

Повышение квалификации:

11.07.2000 г. — Центр Компьютерного Обучения, прослушал курс: «ЭВМ в

современном офисе»

27.08.04 г. — НОУДО «Сетевая академия», прослушал курс: «Основы векторной

и растровой графики»

01.03.07 — НОУДО «Сетевая академия», прошел обучение по специальности:

«Теория бухгалтерского учета». (В дальнейшем возможно обучение программам

серии «1С»).

Владеет английским языком.

Опыт работы:

03.09.08 – наст. Вр. – ЧОП «Безопасность 2000», оператор call-центра

27.10.07 – 14.02.08 – гимназия № 4 (г. Брянск), учитель истории

01.06.06 – 01.08.06 – ОАО «Брянскгражданпроект», помощник сист. адм.

01.07.05 – 31.08.05 Детская поликлиника № 1, оператор ПК

15.04.04 – 30.05.04 г. – Брянский Областной Центр ЕГЭ, верификатор

01.09.02 – 31.05.03 г. – ЦОИР «Дельфин», преподаватель основ ОИ и ВТ