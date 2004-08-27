Родился в 1983 году в Брянске. Окончил гимназию № 4 в 2001 г.
Специальное образование:
С 2001 по 2007 год учился на историческом факультете Брянского
Государственного Университета, совмещая обучение с работой.
13.06.06 — Исторический факультет БГУ им. И. Г. Петровского, квалификация:
«Учитель истории и иностранного языка (английский)» по специальности
«История и английский язык».
08.07.05 — бакалавр социально-экономического образования, тема
диссертации: «РСХА: история, структура».
27.06.07 — магистр по направлению: «Социально-экономическое образование».
Повышение квалификации:
11.07.2000 г. — Центр Компьютерного Обучения, прослушал курс: «ЭВМ в
современном офисе»
27.08.04 г. — НОУДО «Сетевая академия», прослушал курс: «Основы векторной
и растровой графики»
01.03.07 — НОУДО «Сетевая академия», прошел обучение по специальности:
«Теория бухгалтерского учета». (В дальнейшем возможно обучение программам
серии «1С»).
Владеет английским языком.
Опыт работы:
03.09.08 – наст. Вр. – ЧОП «Безопасность 2000», оператор call-центра
27.10.07 – 14.02.08 – гимназия № 4 (г. Брянск), учитель истории
01.06.06 – 01.08.06 – ОАО «Брянскгражданпроект», помощник сист. адм.
01.07.05 – 31.08.05 Детская поликлиника № 1, оператор ПК
15.04.04 – 30.05.04 г. – Брянский Областной Центр ЕГЭ, верификатор
01.09.02 – 31.05.03 г. – ЦОИР «Дельфин», преподаватель основ ОИ и ВТ