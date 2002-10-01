КИЕВ, УЛ. М. ДОНЦА, 27, КВ. 83

ВОЛОШИН ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

Год и место рождения: 01.08.1981, Киев

Семейное положение: Холост

ОБРАЗОВАНИЕ

[ 1999-2004 ] НПУ им. М. П. Драгоманова, педагогично-индустриальный факультет

Специальность: педагогика и методика среднего образования. Трудовое обучение, менеджмент, черчение.

[ 1996-1999 ] ПТУ-29 г. Киева

Специальность: маляр, штукатур, облицовщик, плиточник

(диплом с отличием)

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Русский, украинский в совершенстве

Английский - хороший базовый уровень, в т.ч. технические тексты.

ОПЫТ РАБОТЫ

[ 05.2005-10.2005] Компания , www.udicom.ua. Специалист по закупке и логистике направления припейд.

[ 09.2004-05.2005] Компания

Розничные продажи, старший продавец. Опыт успешных продаж по таким брендам: Epson, HP, Canon, Samsung, LG, Panasonic, Philips, Siemens, Olympus, Sony, Xerox, Lexmark, Sven, Creative, Philips, Logitech, Labtec, Microsoft. Направления: ПК и ПК переферия, телекоммуникации, ЦИФРА, КПК, ноутбуки, расходные материалы.

[ 10.2002-08.2004 ] ООО

Менеджер по продаже изделий из фарфора, стекла, аркопала, керамики.

[ 08. 2000-10.2001] Администратор игрового зала в клубе "GameZone-3".

[ 05.1999-07.2000 ] Администратор игрового зала в клубе

"GameZone-2".

ХОББИ

Спорт, активный отдых, литература, кино, компьютер.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Могут быть предоставлены по дополнительному запросу

ВОЗМОЖНЫЕ ВАКАНСИИ

Sale-менеджер, дилер-менеджер, product-менеджер, маркетинг-менеджер. Возможны командировки, зарплата от 500 у.е.

ДРУГИЕ НАВЫКИ

Знание ПК, MS Office, 1С. Наличие сертификатов по пройденным тренингам.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Целеустремленность, креативность, ответственность, способность к самообучению, умение работать в команде, пунктуальность, обязательность, трудолюбие. Алкоголем не злоупотребляю, не курю.