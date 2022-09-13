Буду рада принять Ваш заказ.

Здравствуйте, рада с Вами познакомиться. К сожалению в моем профиле не имеется никакого портфолио, только потому что я совсем недавно решила работать в режиме онлайн. У меня имеется высшее образование, к своей работе я подхожу очень старательно. Из моих навыков более развитыми я представлю такие как: Написание текстов,статей, сценарий, проз,стихотворений. Ретушь, фотошоп фото, обработка фото для документов. Так же буду рада принять Ваш любой заказ.