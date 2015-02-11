Дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, полиграфия, логотипы.

Окончила ВУЗ по специальности инженер - архитектор, художественное образование, знание СНиП, СанПиН, эргономики пространств и помещений. Большой опыт работы с проектами.

Дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, полиграфия, логотипы.

• Разработка проектов дизайна помещений в жилых и общественных зданиях и сооружениях

• Ландшафтный дизайн

• Разработка и внедрении малых форм ландшафтной архитектуры

• Разработка логотипов и товарных знаков

• Разработка полиграфической продукции

• Разработка проектов зданий и сооружений

• Разработка ландшафтных проектов