Дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, полиграфия, логотипы.
Окончила ВУЗ по специальности инженер - архитектор, художественное образование, знание СНиП, СанПиН, эргономики пространств и помещений. Большой опыт работы с проектами.
Дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, полиграфия, логотипы.
• Разработка проектов дизайна помещений в жилых и общественных зданиях и сооружениях
• Ландшафтный дизайн
• Разработка и внедрении малых форм ландшафтной архитектуры
• Разработка логотипов и товарных знаков
• Разработка полиграфической продукции
• Разработка проектов зданий и сооружений
• Разработка ландшафтных проектов
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