Di_Nastiya

Слово - наряд мысли. Одену со вкусом!

Пишу продающие тексты для вашего бизнеса. Мой девиз - "Каждое слово ведёт к прибыли".

Опыт работы 12 лет. По специальности журналист. Работаю преподавателем ораторского искусства.

Хотите, чтобы у вас увеличилось число клиентов и повысился доход? Тогда пишите, буду рада сотрудничеству!

Работаю следующим образом:

1. С вас - задание.

2. Я вам присылаю бриф, который необходимо заполнить. Это поможет усилить эффективность ваших продаж.

3. Я задаю уточняющие вопросы.

4. Оцениваю сроки и бюджет задачи.

5. Вы вносите предоплату 50% от суммы проекта.

6. Работа, правки, утверждение.

7. Вторые 50% оплаты.

8. Вы - счастливый заказчик.:)