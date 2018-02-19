Di_Nastiya

Слово - наряд мысли. Одену со вкусом!
Пишу продающие тексты для вашего бизнеса. Мой девиз - "Каждое слово ведёт к прибыли".
Опыт работы 12 лет. По специальности журналист. Работаю преподавателем ораторского искусства.
Хотите, чтобы у вас увеличилось число клиентов и повысился доход? Тогда пишите, буду рада сотрудничеству!
Работаю следующим образом:
1. С вас - задание.
2. Я вам присылаю бриф, который необходимо заполнить. Это поможет усилить эффективность ваших продаж.
3. Я задаю уточняющие вопросы.
4. Оцениваю сроки и бюджет задачи.
5. Вы вносите предоплату 50% от суммы проекта.
6. Работа, правки, утверждение.
7. Вторые 50% оплаты.
8. Вы - счастливый заказчик.:)
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