Di_Peishans

Маркетолог, СММ-специалист

* Провожу аудит аккаунта * Продумываю контент - план, стратегии для развития аккаунта в зависимости от сферы

* Создаю полезно - продающие посты, вирусные посты, опросы, которые увеличивают продажи и узнаваемость бренда компании

* Развитие личного бренда владельца аккаунта

* Делаю визуальное оформление аккаунта (монтаж видео, обработка фото)

* Ежедневный постинг постов и Stories

* Настраиваю релевантные хештеги

* Ежемесячные отчеты по результатам работы.Достижения:На протяжении 1.5 года побывала на множестве различных тренингов и вебинаров. Для повышения квалификации прохожу курсы:

Пошаговый практический курс "InstaМаркетолог" от Тамары Натрошвили.

"Нейротексты - продающие тексты нового поколения" от Татьяны Зарецкой.