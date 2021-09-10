Di_Peishans

Дарья Матвеева Di_PeishansDi_Peishans
39 летРоссия/Красноярск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Маркетолог, СММ-специалист
* Провожу аудит аккаунта * Продумываю контент - план, стратегии для развития аккаунта в зависимости от сферы
* Создаю полезно - продающие посты, вирусные посты, опросы, которые увеличивают продажи и узнаваемость бренда компании
* Развитие личного бренда владельца аккаунта
* Делаю визуальное оформление аккаунта (монтаж видео, обработка фото)
* Ежедневный постинг постов и Stories
* Настраиваю релевантные хештеги
* Ежемесячные отчеты по результатам работы.Достижения:На протяжении 1.5 года побывала на множестве различных тренингов и вебинаров. Для повышения квалификации прохожу курсы:
Пошаговый практический курс "InstaМаркетолог" от Тамары Натрошвили.
"Нейротексты - продающие тексты нового поколения" от Татьяны Зарецкой.
Действие аккаунта приостановлено!