Приветствую!
Здравствуйте меня зовут Диана. Работаю быстро, качественно и грамотно.
Предлагаю вам следующие услуги:
— транскрибация текста;
— выполняю перепечатку текста с различных источников на русском языке: pdf, фото, рукописи и другие источники. Также набираю формулы и таблицы.
Нужно для заказа:
— предоставить аудио, видеофайл для транскрибации или ссылку на них (Облако Mail.ru, Яндекс диск, Гугл диск и т. д.);
— отправить мне исходный материал (желательно в хорошем качестве. Если рукопись, то с читабельным почерком).
Настроена на долгосрочное и краткосрочное сотрудничество. Любые пожелания обсуждаются.
Я против войны в Украине!
Транскрибация
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$10/час
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