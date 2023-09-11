Приветствую!

Здравствуйте меня зовут Диана. Работаю быстро, качественно и грамотно.

Предлагаю вам следующие услуги:

— транскрибация текста;

— выполняю перепечатку текста с различных источников на русском языке: pdf, фото, рукописи и другие источники. Также набираю формулы и таблицы.

Нужно для заказа:

— предоставить аудио, видеофайл для транскрибации или ссылку на них (Облако Mail.ru, Яндекс диск, Гугл диск и т. д.);

— отправить мне исходный материал (желательно в хорошем качестве. Если рукопись, то с читабельным почерком).

Настроена на долгосрочное и краткосрочное сотрудничество. Любые пожелания обсуждаются.