DiaSobi

Диана DiaSobi

 
28 летРоссия/Октябрьский
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Специализируюсь и кайфую от графической работы:

  • любая обработка фото
  • ретушь
  • создание макетов печатной продукции
  • поиск картинок
  • оформление групп Вк
Уверенный пользователь редактора Ps (опыт более 5 лет).

Также работаю с текстами:

  • Копирайтинг
  • Seo
  • Транскрибация
  • Корректура и редактура
Доброжелательна, учтива и внимательна. Всегда рада сотрудничеству! :)
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