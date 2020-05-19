Специализируюсь и кайфую от графической работы:
- любая обработка фото
- ретушь
- создание макетов печатной продукции
- поиск картинок
- оформление групп Вк
Также работаю с текстами:
- Копирайтинг
- Seo
- Транскрибация
- Корректура и редактура
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Портфолио
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