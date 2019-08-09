Diamanta19

Реклама РСЯ
Здравствуйте!
Меня зовут Елизавета Дмитриевна Мартоник.
Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.
Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе.
Я углубленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Васбесплатно.
То есть я предлагаю настроить ваминтернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Как Вам такое предложение?
Предлагаю обсудить детально.
Жду от Вас ответа.
С уважением, Елизавета Мартоник
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