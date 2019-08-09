Diamanta19

Реклама РСЯ

Здравствуйте!

Меня зовут Елизавета Дмитриевна Мартоник.

Я начинающийспециалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе.

Я углубленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Васбесплатно.

То есть я предлагаю настроить ваминтернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детально.

Жду от Вас ответа.

С уважением, Елизавета Мартоник