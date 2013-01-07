Профессиональное владение двумя иностранными языками, множество интересов.

Имя: Зайцева Ирина Вячеславовна

Дата рождения: 08.10.1990

Место проживания: Германия, Дармштадт

Образование:

2003-2007 Городской классический Лицей №1, историко-правовой класс, г. Кемерово

2007-2012 Кемеровский государственный университет, факультет романо-германской филологии. Красный диплом с отличием.

Владение языками:

Английский язык – уровень CPE (C2 по международным стандартам)

Немецкий язык – уровень С1 (имеются международные сертификаты)

Достижения и награды: несколько раз была отмечена грамотами и денежными премиями за отличные достижения в учебе, а также за активное участие в творческой жизни.

Победа в переводческом конкурсе (номинация «Художественный перевод»);

Участие в переводческой интернет-олимпиаде «AbbyyLingvo», специальный приз за лучший перевод текста экономической тематики;

Первые места на нескольких научных конференциях, в частности, на 50-ой юбилейной конференции МНСК (Новосибирск), секция «Перевод».

Опыт работы:

Сотрудничество с экономическим факультетом КемГУ, синхронный перевод лекций по логистике и деловому общению студентам из Франции (сентябрь 2011 – декабрь 2011).

Переводы стихотворений английского поэта Энди Крофта, которые впоследствии были напечатаны в журнале «Огни Кузбасса»;

2011-2012 работа преподавателем английского языка.

Качества: не боюсь работы, даже большого объема. Без проблем способна решить даже довольно сложные задачи. Готова обучаться, несмотря на возможные трудности. Умею смотреть на проблемы и задачи с разных сторон. Не сдаюсь и всегда довожу дело до конца.