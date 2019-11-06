Diamond-ah

Экономика, финансы, инвестиции, excel

Большой опыт работы экономистом-финансистом. Работа в различных этапах становления производства, в том числе запуск производства, постановка учета и документооборота, бюджетирование. Составление бизнес-планов, презентаций и финансовых моделей для оценки инвестиций, для привлечения финансирования в банки и в гос. органы. Рекомендации по эффективности бизнеса, возможные риски. Работа в различных отраслях (строительство, полимерное производство, бурение, девелопмент, газовая отрасль)