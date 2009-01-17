DiamondJack

Дизайнер-верстальщик.

Образование: незаконченное высшее (Санкт-Петербургский Государственный университет)

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Опыт работы в дизайне и полиграфии: 9 лет.

«ИФК «Метрополь»

Август 2007 – ноябрь 2008

Отдел интернет проектов.

Ведущий дизайнер.

Дизайн и графическое сопровождение сайтов компании.

Компания «Дестен»

Август 2005 – август 2007

Отдел маркетинга

Дизайнер-верстальщик.

Разработка и сопровождение фирменного стиля компании. Дизайн, верстка и подготовка к печати рекламных материалов, сувенирной продукции. Графическое сопровождение сайта компании.

Журнал «Солдат удачи»

Январь 2004 – август 2005

Дизайн и верстка цветного журнала. Запись постскриптов, сдача в типографию.

Издательский Дом «Провинция»

Март 2002 – Январь 2004

Дизайнер верстальщик.

Верстка еженедельной газеты. Запись постскриптов, сдача в типографию.

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Знание программ и навыки работы:

Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Flash, TypeManager

Пакет Corel Draw, Corel Painter.

Верстка книжная, газетная, журнальная.

Подготовка файлов к печати, запись и проверка PS и PDF. Знание основ предпечатной подготовки.

Фоторетушь, цветокоррекция.

Векторная отрисовка.

Дизайн обложек, книжных и журнальных полос, мелкой полиграфической продукции, логотипов, баннеров.

Gif и Flash анимация.

Рисунок от руки.

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Дополнительные навыки:

1. Программирование: html, Borland Delphi.

2. Хорошее знание русского языка.

3. Несложное 3D моделирование.

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