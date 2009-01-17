DiamondJack

Дизайнер-верстальщик.
Образование: незаконченное высшее (Санкт-Петербургский Государственный университет)
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Опыт работы в дизайне и полиграфии: 9 лет.
«ИФК «Метрополь»
Август 2007 – ноябрь 2008
Отдел интернет проектов.
Ведущий дизайнер.
Дизайн и графическое сопровождение сайтов компании.
Компания «Дестен»
Август 2005 – август 2007
Отдел маркетинга
Дизайнер-верстальщик.
Разработка и сопровождение фирменного стиля компании. Дизайн, верстка и подготовка к печати рекламных материалов, сувенирной продукции. Графическое сопровождение сайта компании.
Журнал «Солдат удачи»
Январь 2004 – август 2005
Дизайн и верстка цветного журнала. Запись постскриптов, сдача в типографию.
Издательский Дом «Провинция»
Март 2002 – Январь 2004
Дизайнер верстальщик.
Верстка еженедельной газеты. Запись постскриптов, сдача в типографию.
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Знание программ и навыки работы:
Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat, Flash, TypeManager
Пакет Corel Draw, Corel Painter.
Верстка книжная, газетная, журнальная.
Подготовка файлов к печати, запись и проверка PS и PDF. Знание основ предпечатной подготовки.
Фоторетушь, цветокоррекция.
Векторная отрисовка.
Дизайн обложек, книжных и журнальных полос, мелкой полиграфической продукции, логотипов, баннеров.
Gif и Flash анимация.
Рисунок от руки.
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Дополнительные навыки:
1. Программирование: html, Borland Delphi.
2. Хорошее знание русского языка.
3. Несложное 3D моделирование.
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