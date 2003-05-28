Держитесь подальше от тех мелких людишек, которые стремятся лишить Вас Ваших амбиций. Лучше водите дружбу с великими людьми. Марк Твен
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